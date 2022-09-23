Bitlis’in Tatvan ilçesinde hizmet veren Diyetisyen Merve Demir, okulların açılması ile evde doğru hazırlanan beslenme çantalarının çocukların başarısında önemli rol oynadığını söyleyerek, uygulanması gereken beslenme düzeni hakkında uyarılarda bulundu.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde hizmet veren Diyetisyen Merve Demir, okulların açılması ile evde doğru hazırlanan beslenme çantalarının çocukların başarısında önemli rol oynadığını söyleyerek, uygulanması gereken beslenme düzeni hakkında uyarılarda bulundu.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte ebeveynlerin, çocukların beslenme çantalarını hazırlama telaşı sürüyor. Uzun süre okulda kalmanın etkisiyle çocukların sağlıklı bir bağışıklığa sahip olması ve derslerinde başarıya ulaşabilmesi için gerekli beslenme düzeni hakkında bilgi veren Diyetisyen Demir, evde doğru hazırlanan beslenme çantaları okulda çocukların başarısında önemli bir nokta” olduğunu dile getirdi. Çocuklara harçlık verilerek alınan hazır gıdaların tüketilmesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Demir, “Uzun bir tatilin ardından çocuklarımız okula gitmeye başladılar. Uzun ders saatleri sebebiyle çocuklar vaktinin çoğunu okulda geçiriyor. Böyle olunca da beslenmenin önemi çok fazla oluyor. Bazı annelerimiz burada çok telaşlı iken bazıları ise rahat davranabiliyor. Sadece çocuğa harçlığını verip kantinden besin tüketimini sağlıyor. Bu ikisi de yanlış hareketler ve ortasını bulmak gerekiyor. Çocuğa her zaman anne ve baba örnek olmalıdır. Evde her zaman sağlıklı şeyler olursa çocuk da buna göre hareket edecektir. Ama beslenmenin evde hazırlanıp verilmesi en doğrusu olacaktır” dedi.

“Beslenme çantamızda neler olması gerekiyor”

Beslenme çantasında nelerin olması gerektiğini açıklayan Diyetisyen Demir, “Baktığımız zaman beslenme çantasında en önemli şey kesinlikle sudur. Suyu ihmal etmememiz gerekiyor. Meyve ve sebze konulmalıdır. Taze bir mevsim meyvesi olabilir ya da kuru meyvelerden koyabiliriz. Mutlaka bir kuru yemiş ile desteklemek gerekiyor. Çünkü yalnız meyve çocuğu çabuk acıktırabiliyor. Ceviz, çiğ fındık, badem gibi kuru yemişleri eklersek meyve ve kuru yemiş ikilisi güzel bir beslenme modeli olacaktır. Öğle arası eve gelmeyen bir çocuk için sağlıklı sandviçler hazırlanabilir. Tam buğdaylı ekmekler poğaçalar yapılıp bunun içerisine peynir ve sebze konularak biraz daha besleyici hale getirebiliriz. Ev yapımı besleyici kekler, kurabiyeler yapılabilir. Bunların yanında mutlaka bir süt grubu olması gerekiyor. Bunlar ayran ve kapalı kutu sütler olabilir” diye konuştu.

“Çocuklar ile inatlaşmamak gerekiyor”

Çocuklar bir besini tüketmek istemiyorsa bunun ebeveynler tarafından diretilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Demir, “Örneğin çocuk ceviz tüketmiyorsa kekin içine ufalayarak haberi olmadan konulabilir. Bir sebzeyi tüketmiyorsa çorbanın içerisinde blenderize edebilirsiniz. Bu tarz şeyler yaparak çocuğun haberi olmadan beslenmeye dâhil edebilirsiniz. Çocukların açlık ve tokluk dengelerini biraz da anne ve babalar bozuyor. Çocuk acıktığı ya da doyduğu zamanı çok iyi biliyor. Bizler farklı bahaneler ile çocukları zorlayarak açlık ve tokluk metabolizmasını çok bozuyoruz. Bir çocuk eğer aç ise gelip zaten yemeğini yiyecektir. Çocuklara sürekli seçenekler sunduğunuz zaman da besinler konusunda çok seçisi davranabiliyor. Çocuklar ev ortamından okul gibi bir ortama gittikleri zaman biraz iştah anlamında etkilenebiliyorlar anne ve babanın bu durumda ısrarcı olmaması gerekiyor. Bu süreçte tükettiği şeyleri daha besleyici hale getirebiliriz. Onun dışında üzerinde durmak çok da anlamlı olmayacaktır. Bizim evde hazırladığımız doğru beslenme çantaları çocuğumuzun başarısında çok önemli bir nokta olacaktır” ifadelerine yer verdi.