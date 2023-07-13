Diyetisyen Elif Serenay Sağıroğlu, yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzla ilgili uyarılarda bulunarak, “Karpuz çok şekerli bir meyve, kan şekerinde ani dengesizlikler meydana getirebiliyor. Bu nedenle ara öğün olarak tercih edilmeli” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından sosyal, psikolojik ve hukuksal alanlarda kadınlara destek olmak amacıyla hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kentte yaşayan kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Merkez bu kez, Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğiyle “Biraz da Sağlık Konuşalım” başlığı altında yedi hafta boyunca farklı bir hekim ve konuyla kadınlara destek sağlamak için takvim oluşturdu. Söyleşi dizisinin üçüncü haftasında Diyetisyen Elif Serenay Sağıroğlu “Sağlıklı Beslenme ve Tüyoları” başlığıyla kadınlara önemli bilgiler vererek soruları cevapladı. Merkezde aynı zamanda kadınların yaşam kalitesini artırmak ve obeziteyle mücadele etmek için yeni bir danışma programı başlatıldı.

“Karpuz çok şekerli meyve”

Sağlıklı ve dengeli beslenme hakkında açıklamalarda bulunan Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu, yazın sofralardan eksilmeyen ve vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuzla ilgili uyarılarda bulundu. Sağıroğlu, “Karpuz çok şekerli bir meyve. Yaptığınız kahvaltı sizi üç saat kadar tok tutacakken karpuzla kısa sürede acıkmaya başlıyorsunuz. Çünkü karpuz kan şekerinde ani dengesizlikler meydana getiriyor. Bu nedenle de ara öğün olarak tercih edelim istiyoruz. Onda da iki üçgen dilim yeterli. Çünkü karpuzun sonu yok. Yedikçe yediriyor. Elbette karpuz yiyelim; yanına da mutlaka peynir veya yoğurt ekleyelim. Tek başına bırakmayalım” dedi.

Kadınlar diyetisyenlerle birebir görüşüyor

Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nde aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile mezunlarının desteğiyle kadınların yaşam kalitesini artırmak ve obeziteyle mücadele etmek için ücretsiz diyetisyen danışmanlığı hizmeti başladı. Kadınlar, diyetisyenle birebir görüşerek sağlıklı beslenme ve kilo kontrolüyle ilgili bilgi aldı. Program, Çarşamba ve Perşembe günleri 10.00-16.00 saatleri arasında Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nde devam edecek.

Söyleşi programı

Merkezin “Biraz da Sağlık Konuşalım” söyleşi dizisinin sonraki haftalardaki programı da şu şekilde:

19.07.2023’te Nöroloji Polikliniğinden Uzm. Dr. Esin Baltacı ise “Nörolojik Ağrı Tedavileri”, 26.07.2023’te Göğüs Hastalıkları Polikliniği Prof. Dr. Servet Kayhan “Astım ve Alerjisi”; 02.08.2023’te Plastik ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Nuray Öztürk, “Bazı Estetik Ameliyatlarda ve Uygulamalarda Doğru Bilinen Yanlışlar”, 09.08.2023 Uzm. Psikolog Sena Özkan Kurt kadınlarla bir araya gelecek. Söyleşiler, her Çarşamba günü Özgecan Kadın Danışma Merkezi binasında yapılacak.