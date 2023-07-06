Diyetisyen Cemre Balkan, “Su tüketimi, vücudumuzdaki ozmotik dengeyi sağlamak bakımından dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Yetişkin bireylerin günlük en az 2.5 litre su tüketmesi, yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek açısından elzemdir” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Diyetisyeni Cemre Balkan, su tüketimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Su miktarının bireylerin yaş gruplarına, cinsiyetine ve fiziksel özelliklerine göre değişiklik gösterebildiğini ifade eden Cemre Balkan, “Özellikle yaz aylarında sıcaklardan dolayı oluşan terlemelerle daha fazla sıvı kaybı gerçekleşir. Vücut ağırlığının yüzde 10’undan daha fazla su kaybedilmesi şiddetli halsizlik ve sıcak çarpmasına neden olur. Bol sıvı alımı ile oluşacak bu vücut dengesizliğinin önüne geçilmesi önemlidir. Vücutta eksilen sıvıyı kahve, çay, gazoz şeklinde değil, su olarak alınmalıdır. Fakat eğer fazla miktarda su tüketimi sağlanamıyorsa alternatif bir seçenek olarak ayran, doğal maden suları, doğal bitki çayları, meyvenin kendi tadı ile yapılmış kompostolar içecek olarak tercih edilebilir. Kafeinli ve alkollü içecekler vücuda verdiklerinden fazla sıvı kaybına neden olduğu için özellikle yaz aylarında pek önerilmez, kullanıldığı taktirde daha fazla su tüketimi sağlanmalıdır. Çok şekerli ve kalorili içecekler yerine taze meyve veya sebze içeren elektrolit dengesi uygun seçimler daha doğru olur” diye konuştu.

“Su içeriği yüksek meyveler tüketin“

Diyetisyen Cemre Balkan, “Su içeriği yüksek olan meyve ve sebzeleri tüketmek de yaz ayları için çok önemlidir. Veya bunlarla doğal içecekler de yapabiliriz. Örnek olarak; Şeker yerine tatlandırıcı kullanarak, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve bol buzlu su bir limonata hazırlanabilir. Yine aynı şekilde şeftaliden veya diğer meyvelerden de komposto yapılabilir. Porsiyon miktarını sizin ayarlayacağınız, meyvelerini isteğinize göre değiştirebileceğiniz enfes bir komposto, yaz akşamları için elzem haline gelecektir” şeklinde konuştu.