Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi’nden Diyetisyen Cihan Taşcı, Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Ramazan Ayı’nda gün boyu aç ve susuz kalan vücudumuzun, iftardan sahura kadar olan süreçte ihtiyaç duyduğu besinleri doğru şekilde almasıyla, hem enerjik kalmayı sağlar hem de sindirim sistemini koruduğunu söyledi.

Diyetisyen Cihan Taşçı, "Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemli! Gün boyu aç ve susuz kalan vücudumuzun iftardan sahura kadar olan süreçte ihtiyaç duyduğu besinleri doğru şekilde almak, hem enerjik kalmamızı sağlar hem de sindirim sistemimizi korur. Sahurda ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durarak gün boyu tok kalmamızı sağlayacak ve hafif yiyecekler tercih edebiliriz. Protein ve lif açısından zengin besinler tüketmeliyiz. Yumurta, peynir, zeytin veya ceviz, tam buğday ekmeği, yulaf, yoğurt ve bol su sahurda bizim için en iyi dostlar fakat yediklerimizin çok tuzlu ve kızartma olmamasına dikkat etmeliyiz, iftarda ani ve hızlı yemekten kaçınmalıyız. Oruç açarken 1-2 hurma ve bir bardak su ile başlamalı, ardından çorba gibi hafif yiyecekler tercih etmeliyiz. Yapabiliyorsak çorbamızı içtikten sonra 10-15 dakika kadar ara verip daha sonra Ana yemeğe geçmeliyiz. Ana yemeğe geçtiğimizde ise kızartma ve kavurmalardan kaçınıp protein, sebze ve tam tahılları içeren dengeli bir öğün hazırlamalıyız. Tatlı olarak da ağır şerbetli tatlılar yerine hafif sütlü tatlılar tercih edebiliriz. İftardan sahura kadar olan süreçte bol su tüketmeyi ihmal etmemeliyiz yaklaşık 8-10 bardak kadar su içmeliyiz ve mümkünse yarım saat kadar yürüyüş yapmalıyız. Ramazan’ı sağlıklı ve dengeli geçirmek bizim elimizdedir" dedi.