Liv Hospital Gaziantep Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Çelebi, Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme konusunda açıklamalarda bulundu. Bayramların, sevdiklerimizle beraber olduğumuz, kalabalık ve sevgi dolu masaların kurulduğu zamanlar olduğuna dikkat çeken Dyt. Çelebi, normal zamanlarda sağlıklı beslenmeyi devam ettirmeye çalışırken bu devamlılığı bayramda da sağlayabilmenin mümkün olduğunu söyledi.

“Etleri bekleterek tüketmeye çalışınız”

Günün ilk öğününün et tüketimi ile başlamaması gerektiğine değinen Dyt. Sena Çelebi, “Etleri bekleterek tüketmeye çalışınız. Bayram günü kesilen hayvan eti, genellikle bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir; ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk oluşturmaktadır. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olabilmektedir. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir” şeklinde konuştu.

“Haşlama ve ızgara tercih edilmeli”

Etin hazırlanması ve pişirme yöntemlerinden bahseden Dyt. Sena Çelebi, “Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çiğ sebze ve meyveleri doğrama işlemi yapılmamalı. Eti pişirmek için haşlama, fırınlama ve ızgara yöntemleri uygulanmalı. Kavurma ve kızartma yöntemleri yağ alımınızı arttıracaktır. Bayramda mangal kullanmak tabi ki en büyük geleneklerden ama etlerin kömürleşmemesine dikkat edin. Kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır. Ayrıca etin ateşe çok yakın olması B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açar” ifadelerini kullandı.

“Etin yanında sebze ya da salata ihmal edilmemeli”

Etlerin sebzelerle beraber tüketilmesinin hem besin değeri açısından hem de lif alımı açısından önemli olduğunu söyleyen Dyt. Çelebi, şu bilgileri paylaştı:

“Etler, C ve E vitaminini içermezler. Bu nedenle etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze/salata/ taze sıkılmış meyve sularının tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu yöntem hem besin çeşitliliğinin sağlanmasını sağlar hem de sebzelerde bulunan C vitamini, demirin emilimini arttırır.”

Su tüketimine özen gösterilmesi gerekildiğinin altını çizen Dyt. Çelebi, günlük düzenli hareketlerimizi de artırmamıza dikkat çekti.

“Sütlü tatlılar tüketilmeli”

Bayramda tatlı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Çelebi, “Bayram ziyaretlerinde olmazsa olmaz tatlı ikramlarıdır. Size ikram edilen tatlıyı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ve altın kural lütfen her gittiğiniz bayram ziyaretinde ikram edilen tatlıyı yemeyin. Kendinize yasaklar değil, sınır koyun. Şerbetli, ağır tatlılar yerine sütlü, meyveli tatlılar tercih edin’’ dedi.