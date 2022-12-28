Antalya’da diyeti bozan ‘Edward’ adlı şişman kedi, barınmak için girdiği iş yerinin asma tavanını çökertti. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, iş yeri sahibi kadın tavanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kedinin komşu esnafa ait olduğunu belirten iş yeri sahibi Necibe Kıvrak, "8-9 kilo ağırlığında komşumuzun kedisiydi. Diyete başlamıştı, diyeti bozmuş. Pazartesi diyete başlıyor, cuma bırakıyor. O günden bu yana da iş yerine gelmiyor. Sanırım utanıyor" dedi.

Antalya’da diyeti bozan ‘Edward’ adlı şişman kedi, barınmak için girdiği iş yerinin asma tavanını çökertti. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, iş yeri sahibi kadın tavanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kedinin komşu esnafa ait olduğunu belirten iş yeri sahibi Necibe Kıvrak, "8-9 kilo ağırlığında komşumuzun kedisiydi. Diyete başlamıştı, diyeti bozmuş. Pazartesi diyete başlıyor, cuma bırakıyor. O günden bu yana da iş yerine gelmiyor. Sanırım utanıyor" dedi.

İzleyenleri gülme krizine sokacak olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. Matbaa işleten Necibe Kıvrak’ın iş yerine, komşusunun ‘Edward’ adlı tekir cinsi kedisi girdi. Barınmak için genelde Kıvrak’ın iş yerine gelen kedi, o gün üst kata çıkıp, karton kolinin içine girdi. Koliden çıkamayınca panikleyen kedi, hareket ettiği sırada plastik asma tavan ilk olarak çatladı, kısa süre sonra ise bir anda çöktü. Çökmeyle birlikte kedi ve koli yere düşerken, o sırada masasında çalışan Kıvrak, asma tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kilolu kedinin iş yerine girmesi ve ardından asma tavanın çökmesiyle birlikte yere düşmesi yer aldı.

"Büyük bir gürültü oldu"

Komşusuna ait kedinin 8-9 kilo ağırlığında olduğunu belirten Necibe Kıvrak, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Genelde bakımını komşumuz, barınmasını biz yapıyorduk. O gün içeri girip merdivenlerden yukarıya çıkmış. Yukarıda boş bir kolinin içerisine girmiş, koli de asma tavana devrilmiş. İlk düştüğünde büyük bir gürültü oldu. Tavan çökmeye başlamadan önce bana kaçma fırsatı oldu. Kedi farklı yöne gidip aynı yere tekrar dönünce bu sefer tavan çöktü. Ben o sırada kaçmıştım."

"Çok rahat, çok profesyonel"

Olaydan sonra kedinin iş yerine bir daha gelmediğini ifade eden Kıvrak, "O gün bugündür bize görünmemeye çalışıyor, utanıyor bence. Olay sonrası çok hızlı bir şekilde iş yerinden dışarı çıkıyor, ancak dışarıda hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor. Çok rahat çok profesyonel. Tekir cinsi bir kedi, vaşak gibi duruyor. Sahibi diyete sokmuştu, diyeti bozmuş. Pazartesi başlıyor, cuma bozuyor" dedi.

Necibe Kıvrak’ın oğlu Adem Kıvrak da, kedinin çok hareketli olduğunu belirterek, "Çatıya çıktığında aksiyon arıyordu. Çökme olayından bu yana dükkana uğramıyor" diye konuştu.