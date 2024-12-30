ANKA Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Başkülekçi, yeni yıla sağlıklı girmek için önerilerde bulundu.

ANKA Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Başkülekçi, doğru beslenmenin önemini vurgulayarak, yeni yıla sağlıklı girmek için önerilerde bulundu.

Yılbaşı gecesinde ani ve aşırı besin tüketiminin, vücudu zorlayarak rahatsızlanmalara neden olabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Başkülekçi, “Yılbaşı sofralarının öncelikle sağlıklı besinlerden oluşmasına dikkat etmek gerekiyor. Sofrada öncelikle midenizi yormayacak çorbayla başlangıç yapabilirsiniz. Ardından salatalar, zeytinyağlılar gibi sindirimi kolay yiyeceklerle devam etmelisiniz. Ana yemekte kırmızı et yerine ızgara veya fırında balık, tavuk, hindi tüketilebilir. Özellikle kızartma ve aşırı yağlı besinlerden mümkün olduğunca kaçınılmalı. Tatlı, yüksek enerji içerdiğinden ve kan şekerinin hızla yükselmesine neden olduğundan yemekten hemen sonra tüketilmemeli. Eğer tüketilmek isteniyorsa yemekten 2-3 saat sonra ara öğün olarak tercih edilebilir. Kalorisi yüksek kıvamlı tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tüketilmeli. Yılbaşı gecesi yağ içeriği oldukça yüksek kuruyemiş tüketiminin 1 avucu geçmemesine de dikkat edilmeli” dedi.

Yılbaşı sofralarında fazla miktarda besin tüketilmesinin kişiye rahatsızlık vereceği uyarısında bulunan Gaziantep Özel Anka Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Başkülekçi, özellikle diyabet, kalp, yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerin yediklerine daha çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.