Diyarbekirspor, 1 Ekim Cumartesi günü yine Diyarbakır’da Zonguldak Kömürspor’la lig maçında karşı karşıya gelecek.

Diyarbekirspor’un gollerini 11.dakikada Seymen Yağmur, 78.dakikada Serhat Enes Çalışan ve 82.dakikada Doğan Karakuş kaydetti.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi ekibi Kars 36Spor’la Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaşan Diyarbekirspor, rakibini net skorla 3-,0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Bölgesel amatör Ligi (BAL) ekibi Kars 36Spor’u 3-0 mağlup eden Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atladı, 4 maç sonra kazanarak moral buldu.

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