Diyarbakırspor, 55. yılını Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) tarafından düzenlenen organizasyonla kutladı. Diyarbakırspor tarihine damga vuran unutulmaz futbolcular bir araya gelerek, nostaljik görüntüler sundu ve gösteri maçıyla futbolseverlere güzel anlar yaşattı.

24 Haziran 1968 tarihinde kurulan, Doğu ve Güneydoğu’dan Süper Lig’e yükselen ilk takım olan, ’4 Büyükler’ olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarını aynı sezonda yenen ilk Anadolu takımı olarak tarihe geçen ve aynı zamanda Türkiye’de ara vermeden üst üste iki lig çıkan ilk takım olan Diyarbakırspor şimdilerde Amatör Lig’de var olma mücadelesi veriyor.

5 kez Süper Lig’e yükselme ve 11 sezon bu ligde mücadele etme başarısı gösteren yeşil-kırmızılı kulübün 55. kuruluş yıl dönümü anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) tarafından düzenlenen organizasyonla kulübün tarihine damga vuran futbolcular bir araya geldi. Efsaneler, duygu dolu anlar yaşadı.

Seyrantepe Spor Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte kulübün ilk futbolcuları Emin Sevmiş, Emin Kağar, Şehmus Kireçci, Ahmet Eren ile önemli başarıların efsane futbolcuları Kahraman Bozkurt, Vehbi Günay ve Çetin İnsel onur konuğu olarak yer aldı.

Bu isimlerin yanı sıra 2008-2009’da takımı Süper Lig’e çıkaran efsane Başkan Dr. Abdurrahman Yakut, emektar yöneticilerden Mahsun Akbulut ile Genel Menajer İsmet Yılmaz’a, GSYD yönetimi tarafından kulübün 55. yılı anısına yapılan formalar hediye edildi.

Organizasyonu Diyarbakır Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Dayan, Diyarbakırspor’un eski yöneticilerinden Suat Önen gibi isimler de takip etti.

Diyarbakırspor karması ile Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) karması arasında yapılan gösteri maçını Diyarbakırspor karması 4-1 kazandı. Diyarbakırspor’un eski futbolcuları Murat Yiğiter, Şeref Özkan, Mehmet Budakın, Şehmus Ay, Mehmet Altındağ, Şener, Şener Özdil, Abdülkadir Çelik, Abdullah Temircan, Barış Ataş, Ahmet Kurt, Erhan Ölker, Burhan Eşer, Şehmus Suna, Salih Kartal ve Tarık Aygün gibi isimler forma giydi.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda Diyarbekirspor’un bölge için taşıdığı öneme dikkat çekildi. GSYD Başkanı Mehmet Yılmaz Bay, Diyarbakırspor’un sportif bir kimlikten çok bir misyon olduğuna vurgu yaparak, bu tür etkinliklerle kulübün yeniden hak ettiği yere gelmesini amaçladıklarını söyledi.

Yakut’tan BAL müjdesi

Diyarbakırspor’u Süper Lig’e taşıyan son başkan Dr. Abdurrahman Yakut, konuşmasında önemli bir bilgi paylaştı. Yakut, "Az önce Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Ali Düşmez ile görüştüm. İnşallah Diyarbakırspor, önümüzdeki günlerde BAL’a alınacak. Diyarbakırspor’a sahip çıkılması için önümüzdeki günlerde hem federasyon hem bürokrasi nezdinde görüşmelerimiz olacak" dedi.

Yakut, anlamlı organizasyon nedeniyle Güneydoğu Spor Yazarları Derneği yönetimini tebrik etti.