Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır merkezinde etkili olan kar yağışı, şehirdeki tarihi mekanları beyaza bürüdü. Vatandaşlardan kimisi tarihi On Gözlü Köprü’de düğün çekimi yaptı, kimisi de halay çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır merkezinde etkili olan kar yağışı, şehirdeki tarihi mekanları beyaza bürüdü. Vatandaşlardan kimisi tarihi On Gözlü Köprü’de düğün çekimi yaptı, kimisi de halay çekti.

Diyarbakır’da dün başlayan kar yağışı bugün de devam etti. Şehirde bazı vatandaşlar kartopu oynarken, bazıları da kar yağmasını tarihi On Gözlü Köprü’de halay çekerek kutladı. Uzun aradan sonra şehrin beyaza bürünmesi vatandaşları mutlu etti. Vatandaşlar, anı ölümsüzleştirmek için şehrin tarihi Sur ilçesindeki yapıtlarda fotoğraflar çekti. Beyaza bürünen tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışını 3 yaşındaki kızıyla tarihi On Gözlü Köprü’de değerlendiren Fırat Cengiz, “Diyarbakır tarihi bir şehir, kadim şehrimizin en güzel noktalarından biri de tarihi On Gözlü Köprü’dür. Kırklar Dağı’nın eteklerinde ailemle gelip kar yağışını fotoğraf çekerek değerlendirelim dedik. Buraya gelmemizle birlikte kar yağışı yoğunlaşıp daha güzelleşti. Kızımla beraber fotoğraf çektik. Kızım 3 yaşına girdi, hiç kar görmemişti. Bu fırsatı değerlendirelim dedik” ifadelerinde bulundu.

Tarihi köprüde kar yağışını halay çekerek kutlayan vatandaşlardan Muhammed Enes İdikut ise şunları söyledi:

“Diyarbakır halkı olarak uzun zamandır karın yağmasını bekliyorduk. Dünden beri etkili olan kar yağışını biz de hafta sonu tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halay çekerek değerlendiriyoruz. Kimi arkadaş burada fotoğraf çekerken kimisi de halay çekiyor. Bu şekilde karın tadını çıkarmaya devam ediyoruz.”