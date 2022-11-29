Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü eğitmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Büyükler Yüzme Yarışması’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü eğitmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Büyükler Yüzme Yarışması’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Diyarbakır Şehitlik Köşkler Spor Kompleksi Yüzme Salonu’nda düzenlenen Büyükler Yüzme Yarışması’nda, Yenişehir Spor Kulübü eğitmenlerinden Ali Sayar, 50 metre kelebek stilinde altın madalya, Azat Aykal da 100 metre kurbağalama stilinde altın madalya, Kadir Birkan ise 100 metre kurbağalama stilinde gümüş madalya kazandı.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde nitelikli eğitmenler ile çalıştıklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, sporun sağlıklı bir yaşam için en önemli belirleyicilerinden biri olduğunu belirtti.

Vatandaşların sporla iç içe yaşamalarını sağlamak amacıyla Kış ve Yaz Spor Okullarını açtıklarını ifade eden Beşikçi, “Bu okullarımızda dağcılıktan yüzmeye, voleyboldan satranca kadar bir birinden farklı alanlarda kurslar açtık. Kurslarımızda da Yenişehir Belediyesi Spor kulübü bünyesinde nitelikli eğitmenlerimiz ile çalışıyoruz. Bu eğitmenlerimiz hem sayısız sporcu yetiştirdiler hem de bizi temsilen mücadele ettikleri yarışmalarda derece elde ettiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün düzenlediği Büyükler Yüzme Yarışması’nda madalya alan eğitmenlerimiz Ali Sayar, Azat Aykal ve Kadir Birkan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.