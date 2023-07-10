Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 6-9 Temmuz’da Çanakkale’de düzenlenen Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası’nda altın ve bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okulları’nda keşfedilerek DBB Spor Kulübü’ne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi. Çanakkale’de yapılan 58 ilden bin 200 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2 sporcuyla katıldı.

Büyükler erkekler 67 kilogramda yarışan Muhammed Enes Kızıl, altın madalya, genç bayanlar kumite 53 kilogramda tatemiye çıkan Nazlı Bozkurt ise bronz madalya kazandı.