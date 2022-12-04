Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 3 Aralık’ta Siirt’te düzenlenen Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları’nda birincilik elde ederek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 3 Aralık’ta Siirt’te düzenlenen Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları’nda birincilik elde ederek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü 3 Aralık’ta Siirt’te düzenlenen Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları’nda U16 erkeklerde ve U14 erkeklerde birincilik, U14 kızlarda ise üçüncülük elde etti.

DBB takımları, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 17 Aralık’ta Sakarya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek.