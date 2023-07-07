Diyarbakır’dan 4 sporcu Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası’na katıldı.

Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvasına Diyarbakır’dan, Diyarbakır Yurdumspor Kulübü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Diyarbakır Gençlik ve Spor Kulübü ve Diyarbakır Olimpiya Spor Kulüpleri’nden 4 sporcu katılım sağladı.

06-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında Çanakkale Hasan Mevsuf Spor Salonu’nda düzenlenecek minik, yıldız, ümit, genç ve 21 yaş altı karate turnuvasına 6 ülke katılım sağlarken, Türkiye’den 59 ilden 89 kulüpten 188 takım ve 1300’e yakın sporcu katıldı.