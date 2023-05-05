Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mehmet Aslan, 3 Mayıs’ta İzmir’de düzenlenen Liseler arası Türkiye Atletizm Şampiyonasında bronz madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne kazandırılan Mehmet Aslan, Liseler arası Türkiye Atletizm Şampiyonasında derece elde etti.
Şampiyonanın 3 bin metre yürüyüş yarışmasında 3.olan Aslan, bronz madalya ve başarı belgesi almaya hak kazandı.