Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Paramedikçi Faysal Yiğit ve ekip arkadaşları, elbirliğiyle topladıkları oyuncakları Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman’daki depremzede çocuklara götürüp kendi elleriyle dağıttı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Paramedikçi Faysal Yiğit ve ekip arkadaşları, elbirliğiyle topladıkları oyuncakları Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman’daki depremzede çocuklara götürüp kendi elleriyle dağıttı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından, Paramedikçi Faysal Yiğit ve arkadaşlarının desteğiyle Diyarbakır’da alınan 1000 oyuncak, Adıyaman’daki depremzede çocuklara kendi elleriyle ulaştırıldı.

Diyarbakır ve Adıyaman’da enkaz bölgelerindeki çalışmalarını ekip arkadaşlarıyla canla başla yürüttüğünü belirten Yiğit, kızının ‘baba, Adıyaman’daki arkadaşlarımı kurtar’ cümlesinden etkilenerek enkaz bölgesine gittiğini belirtti.

Yiğit, “Depremzede çocuklara oyuncak dağıtma kararına, deprem olduğu anda eşimi güvenli alana bıraktıktan sonra hemen enkaz bölgelerine geçtim. Diyarbakır’da yaklaşık 2 gün boyunca çalıştıktan sonra Adıyaman’a doğru yola çıktık. Orada da yaklaşık bir hafta boyunca çalıştık. Oradayken kızlarım beni aradı ve bana dedi ki, ‘baba arkadaşlarımı kurtar.’ Ben de bu sözün üzerine ekip arkadaşlarımla elimizden geleni yapmaya çalıştım” dedi.

Depremzede çocuklarda oluşan deprem korkusunu bir nebze de olsa silmek için oyuncak dağıttıklarını ifade eden Yiğit, “Diyarbakır’a döndüğümde oradaki depremzede çocukları unutamadım. Ekip arkadaşlarımın desteğiyle Diyarbakır’da bin oyuncak topladık. Amacımız, bu oyuncakları Adıyaman merkez ve ilçelerdeki çadırlarda kalan depremzede çocuklara dağıtmak ve bir nebze de olsa çocuklarda oluşan depremin etkisini silmektir” diye konuştu.