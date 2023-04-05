Diyarbakır’da hayırsever öğretmen ve öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım eli uzattı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra yaraları sarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır’da sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı ile öğretmen ve öğrenci arkadaşları, depremin büyük yıkım oluşturduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da ihtiyaç sahibi ailelere tırlarla yardım eli uzattı.

Öte yandan depremden önce de ihtiyaç sahibi ailelere yardım faaliyetleri gösteren Kamçı ve arkadaşları, Diyarbakır’da yardıma ihtiyacı olan 8 bin 500 aile ile irtibatlı olduklarını ifade etti.

Kentte evi hasar gören 500 ailenin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Kamçı, “Diyarbakır’da özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım götürmeye çalışıyoruz. Mezun ettiğimiz öğrenci kardeşlerimiz ve bazı öğretmen arkadaşlarımızla birlikte Diyarbakır’da şu anda 8 bin 500’e yakın maddi durumu düşük aile ile irtibat halindeyiz. Bunlar genellikle yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi olan ailelerimiz. Bu aileleri birebir ziyaret edip onların ihtiyaçlarını belirlemeye çalışıyoruz. Daha önce yaklaşık bin 500 ailemiz varken, pandemi döneminde Cumhurbaşkanımızın biz bize yeteriz kampanyası çerçevesinde bu sayı 5 bine yaklaştı. Şu anda da 8 bin 500’e yakın ailemiz mevcut. Depremden sonra da elimizde 500 kişinin evini yitirdiği bilgisi var. Tabi önceliğimizi onlara vermeye çalışıyoruz” dedi.

Deprem bölgelerinde depremzedelerin dertlerine ve acılarına da ortak olduklarını söyleyen Kamçı, “Bununla beraber depremin hemen 2’nci günü özellikle Kahramanmaraş’ta 5 gün, Adıyaman’da 5 gün, Hatay’da 4 gün ve Malatya’ya gidip 4 gün kaldık. Deprem bölgelerine diğer öğretmen arkadaşlarımızın ve iş adamlarının desteğiyle 13 tır yardım götürdük. Bu yardımlar arasında gıda, giyim, soba, çadır ve benzeri gibi eşyalarla depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Kahramanmaraş’a ilk gittiğimizde şehir merkezinin yüzde 80’inin yıkık olduğunu gördük. Diyarbakır’a nazaran kat kat daha zarara uğramıştı. Depremzedelere yardım ederken aynı zamanda dertlerine ve acılarına da ortak oluyorduk” ifadelerini kullandı.