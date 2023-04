Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan, kısa süre önce adını New York Üniversitesinden tam burslu kabul alınca duyuran Avjin Aktop’un da aralarında yer aldığı Delavo takımı, geliştirdikleri çamaşır makinesinde su tasarrufu ve yeniden kullanımını sağlayan filtre sistemiyle dünyanın en prestijli çevresel sürdürülebilirlik yarışması olan The Earth Prize 2023’de birinci olup 100 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Diyarbakır’da yaşayan, Bahçeşehir Koleji Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinde eğitim gören Avjin Aktop, Damla Zerya Aslan, Yağmur Delal Cengiz ve kardeşi Irmak Zelal Cengiz, yaşadıkları yeryüzünde olumlu etkiler bırakmak, daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya için çevre sorunlarına çare bulmak amacıyla kolları sıvadı. Yıl boyunca çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapan dört öğrenci, ECaundry (Ekolojik Yıkama) adını verdikleri projelerini hayata geçirerek, çamaşır makinelerinin su tüketimini düşüren ve kullanılan suyun arıtılıp tekrar kullanılmasına olanak veren filtre sistemini geliştirdi. Takımlarına “Delavo” adını veren gençler, yaptıkları hesaplamalar sonucu akıllı filtre sistemi sayesinde bir makinenin yılda yaklaşık 8 bin 200 litre su tasarrufu sağlayabileceğini sistemin kısa sürede maliyetini telafi edebileceğini ortaya koydu.

116 farklı ülkeden 1290 takımı geride bıraktılar

Dört başarılı liseli genç, geliştirdikleri sistemle Peter McGarry tarafından kurulan İsviçre merkezli The Earth Foundation’ın bir girişimi olan, 13-19 yaş arasındaki öğrencilerin çevre ve iklim sorunları için ürettikleri projelerin yarıştığı dünyanın en prestijli çevresel sürdürülebilirlik yarışması olan The Earth Prize 2023’e (Toprak Ödülü) katıldı. Her sene dünya genelinde düzenlenen ve bu yıl da 116 farklı ülkeden 1290 takımın yarıştığı yarışmada Diyarbakırlı gençlerin oluşturduğu “Delavo” takımı, dünya birinciliğine layık görülürken 100 bin dolarlık ödülü de almaya hak kazandı. Okullarına ve ailelerine büyük gurur ve mutluluk yaşatan gençler, ikincilik ödülünü paylaşan İngiltere’den “AgriPod” ve “Bactoplastics” ile Amerika Birleşik Devletlerinden “AgriVision” takımlarını da geride bırakmış oldu.

Hem daha az su hem daha az deterjan

Takım üyelerinden olan ve kısa süre önce adını New York Üniversitesinden tam burslu kabul alınca duyuran 18 yaşındaki Avjin Aktop, “Yaşadığımız dünyada çevre ve iklim sorunlarına duyarsız kalmamak en başta bizim gibi gençlerin önceliği olması inancıyla bu yola çıktık. Fizibilite çalışmalarımızın ardından ekolojik yıkama konusunda bir filtre sistemi geliştirdik. Sistemimizle bir haftada çamaşır makinesinde kullanacağımız suyu altı ayda kullanabileceğimizi ortaya koyduk. Kullandığımız deterjanlar ve atık sularla doğaya verilen olumsuz etkilerde ortada. Bunun da önüne geçip hem daha az su hem daha az deterjan kullanabilecek hale getirdik. Atık suların tekrar kullanılması da sistemin ayrı bir avantajı. Sistemimiz çok ilgi gördü, takdir edildi ve dünyanın önde gelen ülkelerinden gençlerin oluşturduğu takımları geçip dünya şampiyonu olduk. Daha yaşanılabilir, sağlıklı bir dünya ve çevre için faydalı olmak hepimizi çok mutlu etti ve gururlanmamıza sebep oldu. Kazandığımız para ödülünü de projenin devamlılığı için kullanacağız” diye konuştu.