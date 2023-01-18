Rusya ile Ukrayna arasında 25 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaş gün geçtikçe devam ederken, Diyarbakırlı öğrenciler Ukrayna askerleri için ürettikleri askeri uyku tulumunu ihraç ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 25 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaş gün geçtikçe devam ederken, Diyarbakırlı öğrenciler Ukrayna askerleri için ürettikleri askeri uyku tulumunu ihraç ediyor.

Dünya gündemine oturan Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna askerlerine kış aylarında kullanabileceği uyku tulumu ve kamuflaj, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) bünyesinde Kulp ilçesinde yer alan bir tekstil atölyesinde öğrenciler tarafından üretilip ihraç ediliyor.

70 çalışan öğrencinin yer aldığı atölyede günde 800 adet uyku tulumu üretiliyor. Öğrenciler, bir yandan mesleğe adapte olurken biryandan da aile gelirine katkıda bulunuyor.

İlçede görev yapan Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Taha Cengiz, anlaşmalı 3 ayrı firma ile askeri malzeme üretildiğini belirtti.

Öğrencilerin 4 gün tekstil atölyesinde, 1 gün ise okulda eğitim gördüklerini ifade eden Cengiz, “Okulumuzda Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) bünyesinde şuan 3 tane tekstil firmamız bulunmaktadır. Bu tekstil firmalarından 2 tanesi askeri malzeme üretmektedir. Öğrencilerimiz haftada 4 gün burada iş başında eğitim, 1 gün de okulda eğitim görmektedirler. Ukrayna’ya tulum yardımı gönderen firmamızda 70 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Bunların sigortası ve maaş işlemleri hepsi ay ay yapılmaktadır. Lise okuyan öğrencilerimiz 2 bin 500 TL civarında bir ücret almaktadır. Lise mezunu veya üniversite mezunu öğrencilerimiz ise 4 bine yakın ücret almaktadır” dedi.

Öğrencilerin hem maaşının hem de sigortalarının düzenli bir şekilde yatırıldığını söyleyen firma sahibi Murat Toprak, 3 aydan fazladır Ukrayna askerleri için uyku tulumu ürettiklerini belirtti.

Uyku tulumlarının tanesini 70 dolara ihraç ettiğini ifade eden Toprak, “Daha önce burası düğün salonuydu. Burayı tekstil firmasına çevirdik. Amacımız ilçemizde üretim ve istihdamın olmasıdır. İş olsun, aş olsun diye böyle bir proje sunduk. Şuanda yaklaşık 70 MESEM öğrencisi yanımızda çalışmaktadır. Hedefimiz yaklaşık 250 çalışandır. Burada ürettiğimiz uyku tulumlarını yüklemesini yapıp direkt Ukrayna’ya gönderiyoruz. Tulumlar oradan da direkt cephedeki askerlere ulaşıyor. Uyku tulumlarını 3 aydan fazladır üretiyoruz. Günde ortalama 800 adet üretim yapıyoruz” diye konuştu.

İlçe ekonomisine yardımcı olmak için haftanın 4 günü atölyede çalıştığını söyleyen öğrenci Behçet Yıldız ise şunları kaydetti:

“4 gün burada çalışıyoruz 1 gün de MESEM’de eğitim görüyoruz. Burada Ukrayna askerlerine uyku tulumu üretiyoruz. İşimizden memnunuz. Çok şükür iyi gidiyor. İleriki zamanlar için hedefim kendi tekstil atölyemi açmak. İlçemizin ekonomisi için çok iyi olur.”