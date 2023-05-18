Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Diyarbakır Çermik Arabük Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinden sosyal sorumluluk projesi kapsamında Samsun’a gelen Arabük Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etti. Diyarbakırlı öğrencileri Canik Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Keyifli anların yaşandığı ziyarette Diyarbakırlı öğrenciler Başkan İbrahim Sandıkçı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Diyarbakırlı öğrenciler ve öğretmenlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilere hediyeler verdi.

“Unutulmaz hatıralar biriktireceksiniz”

Öğrencileri ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Samsunumuzda birçok tarihi ve kültürel yerli görme imkânı buldunuz. Şehrimizde proje sürecinde unutulmaz hatıralar biriktireceksiniz. Hepinize şehrimize ve ilçemize hoş geldiniz diyorum. Sizleri, bizlerle buluşturan, bu güzel projeye imza atan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Diyarbakırlı öğrenciler gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Başkan Sandıkçı’ya üzerinde ellerinin izlerinin yer aldığı tişörtü hediye etti.