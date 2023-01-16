Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası tarafından kuyumcular arasında kaynaşma ve dayanışma amaçlı düzenlenen futbol turnuvasının final maçında kupa sahibini buldu. Kupanın altın kaplama olması ise dikkat çekti.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası tarafından kuyumcular arasında kaynaşma ve dayanışma amaçlı düzenlenen futbol turnuvasının final maçında kupa sahibini buldu. Kupanın altın kaplama olması ise dikkat çekti.

Her yıl geleneksel hale getirilen Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası futbol turnuvası, Devlet Su İşleri (DSİ) futbol sahasında düzenlenen final maçıyla son buldu. Özer Gold ile Altay Alyans arasında çekişmeli bir final maçı oynandı. Turnuvanın şampiyonu Altay Alyans’ı 8-6 mağlup eden Özer Gold oldu.

Turnuva ile ilgili açıklama yapan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, esnafın kaynaşması ve dayanışması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

15 Ocak’ta startı verilen turnuvanın final maçının güzel geçtiğini ifade eden Yüksel, “2022 yılında başlattığımız esnafın kendi aralarında kaynaşması amaçlı futbol turnuvamızın 15 Ocak’ta final maçı oynandı. Etkinliğimiz çok güzel geçti. Kardeş ortamı sağlandı. Bizi yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Amacımız sadece esnafın birbiriyle kaynaşmasıdır. 450 esnaftan 16 takım çıkardık. Bugün de 2 takımımızdan final maçında kazanana altın kupamızı verdik. Aynı zamanda 2. olan takımımıza da 2’ncilik ödülünü verdik. Bu tür kaynaşma programlarımızı DİKO olarak sürekli devam ettireceğiz. Diğer illere de örnek olacağız” dedi.

Çeyrek final ve yarı final maçlarında rakiplerini eleyen finalistler, karşı karşıya geldi. Yüksel, takımlara 1.’lik ve 2.’lik ödülü için altın kaplama kupayı takdim etti.