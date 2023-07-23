Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin her ay farklı mekanda düzenlediği “Kitap Mezadı” devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca merkez Sur ilçesi Tarihi Paşa Hamamı yanında gerçekleştirilen mezada kitapseverler yoğun ilgisi gösterdi.

Kitapseverlerin özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satmak için düzenlenen mezatta, 5 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplar alma imkanı buluyor.

Felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni sahafiye eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma fırsatı yakalıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kitap mezadını her ay farklı bir mekanda kitapseverler için düzenlemeye devam edecek.