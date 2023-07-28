Diyarbakırlı karate antrenörü Ahmet Yazar’a Türkiye Karate Federasyonu 28-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlediği Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvasında milli takımda görev verdi.
28-30 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonunda düzenlenen ve Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvasına 13 ülkeden 650’e yakın sporcu katıldı.
Turnuvada, daha öncede Türkiye Karate Milli Takımı’nda görev alan Yazar’a federasyon tarafından yeni görev verildi.