Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen Diyarbakır Yenişehir Belediyesince yürütülen ve Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje ortağı olduğu ’Üretimin Gücü Birleşiyor’ projesi çerçevesinde Diyarbakır Kadın Kooperatifleri İşbirliği Platformu kuruldu.

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen Diyarbakır Yenişehir Belediyesince yürütülen ve Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje ortağı olduğu ’Üretimin Gücü Birleşiyor’ projesi çerçevesinde Diyarbakır Kadın Kooperatifleri İşbirliği Platformu kuruldu.

Diyarbakır merkezde ve ilçelerinde faaliyet gösteren 11 kadın kooperatifi ortak sorunlarını ve ihtiyaçlarını çözmek, dayanışma ile ortak hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir işbirliği platformu kurdu. Platformu oluşturan 11 kadın kooperatifi, Çermik, Çüngüş, Eğil, Hani, Kayapınar, Lice, Sur, Yeşilli Kadın Kooperatifleri, Amidi Kadınları Ahşap Sanatları, Kayapınar Topraktan Toprağa ve Hevsel kadın kooperatiflerinden oluşuyor. Platform yaptığı toplantılarda 5 kişilik bir yürütme kurulu ve 2 kişilik dönem sözcülerini belirledi.