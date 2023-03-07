Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı Kurucu Başkanı Diyarbakırlı iş kadını Emel Uslu Atik, kadınların toplumda daha etkin ve aktif olabilmesi için ekonomik özgürlüklerini kazanmaları gerektiğini belirtti.

Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı Kurucu Başkanı Diyarbakırlı iş kadını Emel Uslu Atik, kadınların toplumda daha etkin ve aktif olabilmesi için ekonomik özgürlüklerini kazanmaları gerektiğini belirtti.

İş kadını Emel Uslu Atik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kendileri içi bir anma günü olduğunu belirterek, 8 Mart 1857’de New York’ta bir tekstil fabrikasında ‘daha iyi çalışma şartları’ istedikleri için başlattıkları eylemde hayatını kaybeden 129 kadın için bir anma günü olduğunu hatırlattı.

Kadınların kendilerini özgür ifade edebilecekleri ortamlar, ekonomik özgürlüklerini kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Atik, “Ekonomik özgürlük, bireyin istediği gibi çalışması, üretmesi ve yatırım yapması olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik anlamda özgür olan birey, kadın olsun erkek olsun, sosyal yaşama daha kolay adapte olur. Ekonomik özgürlüğünü kazanmış ve sosyal anlamda kendini topluma kabul ettirmiş kadın, mutlu kadındır. Bizlerde kadınlarımızın bu mutluluğu yakalamaları için Ülkemizin tüm bölgelerinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. İş hayatına yeni atılan kadınlarımıza, öncelikle bir kariyer hedefi belirleyerek, bu istikamette yılmadan çalışmalarını, mesleki gelişim programlarına katılmalarını, etkileşime ve öğrenmeye açık olmalarını öneriyoruz” dedi.

Atik, “Dünyayı daha yaşanır bir yer yapmak için kaybedecek zamanımız yok. Kadın ve erkek, birlikte tüm yaralarımızı saracak, ekonomimizi ve sosyal yaşamımızı birlikte olunca aydınlığa çıkartabileceğiz. İzleri kalacak olsa da yaralarımızı birlikte sarabileceğimize, hep birlikte iyileşebileceğimize inanıyoruz. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bu umutla yeniden kuracağımız gelecek hayaliyle karşılıyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyayı kadınlar iyileştirir. Özellikle 11 ilde depremden kurtulan kadınlarımızla dayanışma içerisinde olmuş bulunmaktayız. Kadınlarımızı tekrardan iş hayatına teşvik ederek daha da güçlenecekleri, iş hayatındaki etkinliklerini artıracakları bir dayanışma ağı kurarak kadın ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla seferber olmuş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.