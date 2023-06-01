Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.

DİSİDER, seçimden galip ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Sandıklardan çıkan sonuç ile kazananın 85 milyon vatandaş olduğu belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güven tazelediği kaydedildi. Zamanın birlik ve beraberliği güçlendirmek, herkesi kucaklamak zamanı olduğunu ifade eden DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, en kısa sürede deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi. Akbaş, “Ülkemiz 2020 yıllında başlayan pandemi izlerini silmeye çalışırken, arkasından gelen asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremi bizlere derin üzüntü yaşatmış ve büyük bir ekonomik sıkıntıyı beraberinde getirmiştir. Bu yıkıcı felaketin getirdiği sıkıntıyla beraber hükümet seçimi birkaç ay erkene çekmiş, halkımızdan güvenoyu istemiştir. Milletimiz de bir kez daha Cumhurbaşkanımıza yetki vererek, istikrardan yana tercihini kullanmıştır. Artık 2023 seçimini geride bırakarak yeni şeyler söylemek zamanıdır. Siyasi çekişmeleri geride bırakarak, ekonomimizi büyütmek zamanıdır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, herkesi kucaklamak zamanıdır. Deprem bölgelerini ayağa kaldırmak zamanıdır. Döviz, altın, arsa, konut ve araba alımını yatırım aracından çıkarmak zamanıdır. Artık zamanımızı ve enerjimizi boşa harcamadan sorunlarımızı çözmeye harcayalım. Gün dayanışma günüdür. Bu bağlamda dünyada hissedilen küresel ekonomik kriz ülkemizi de etkisi altına almıştır. Bu etki alanından çıkmak için Cumhurbaşkanımızın tecrübesiyle yeni tedbirleri devreye alarak, zor görünen sorunları en kısa sürede kolaylaştıracağına inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

İş dünyası olarak kendilerine düşen her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmayacaklarını dile getiren Akbaş, “Aynı zamanda kıymetli vatandaşlarımıza bir çağrı yapmak istiyoruz. İsraftan, stoktan, fırsatçılıktan ve lüks düşkünlüğünden kaçınmalarını rica ediyoruz. Unutmayalım ki hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Bu vesileyle 2023 seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde halkımızı temsil edecek tüm siyasi parti milletvekillerimize kavgasız ve başarı dolu bir dönem geçirmelerini dileriz. Kendilerinden ayrıştırıcı dil kullanmaktan kaçınmalarını, ülkemizin refah seviyesini yükseltmek, vatandaşlarımızın huzur ve güven tesisini sağlamak, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı yapmalarını bekliyoruz. Halkımızın güvenini yeniden kazanarak cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, başarılar dileriz. Açıklayacağı yeni kabinenin de ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz” diye konuştu.