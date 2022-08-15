İş adamı Musa Karagöz, Türkiye’nin en çok tarımsal üretim potansiyeline sahip kentlerin başında yer alan Diyarbakır’da tarıma dönük sanayi sektörlerin artırılması çağrısında bulundu.

İş adamı Musa Karagöz, Türkiye’nin en çok tarımsal üretim potansiyeline sahip kentlerin başında yer alan Diyarbakır’da tarıma dönük sanayi sektörlerin artırılması çağrısında bulundu.

Barındırdığı yaklaşık 7 milyon dekar tarım arazisiyle Diyarbakır, Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezi konumunda. İş adamı Musa Karagöz, kentin tarımsal üretiminin artırılması, istihdamın sağlanması sanayi sektörlerin artırılmasıyla oluşacağını söyledi. Diyarbakır’ın Türkiye’de ve dünyada önemli bir tarımsal ve hayvancılık merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu aktaran iş adamı Karagöz, "Ülkemiz, dünyada merkezi ve stratejik bir noktada bulunması, 4 saatlik bir uçuşla dünya nüfusunun yüzde 40’ına ulaşma imkanı, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacminin merkezinde yer alması, genç nüfusu, iklim çeşitliliği ve üretim desen zenginliğiyle yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir tarım coğrafyası özelliği taşıyor. Diyarbakır ise, hava, kara ve demiryolu ulaşımı ile Ortadoğu ülkelerine yakın olması, dış pazarlara erişim imkanlarının güçlü olması, eski ticaret yolları üzerinde bulunması, hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenip, kurutulup, paketlenerek ihracatının yapılması açısından uygun konumda bulunması gibi avantajlara sahiptir. Diyarbakır’ın hem istihdamı hem de üretimi artıracak tarımsal sanayi sektörleri artırılmalı. Devlet ve özel sektör iş birliği de bu tarımsal üretim sektörleri kurulmalı" dedi.

Diyarbakır’ın ilçelerinde üzüm, buğday, nohut, kavun, mercimek, antepfıstığı ve badem ürünlerinde organik üretim yapıldığını aktaran iş adamı Karagöz, bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması istihdam açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nca sağlanan hibe, destekleriyle kentimiz teşvik yasasına göre yatırımlar için öncelik verilen 6. bölge içerisinde yer almaktadır. Tarıma dayalı sanayi sektörleriyle Diyarbakır’da geniş bir ekim alanına sahip olan pamuk bitkisinden elde edilen lifler sayesinde yeni tekstil işletmelerinin kurulmasının önü açılacaktır. Türkiye, şu an pamuk üretiminde kendi ihtiyacını karşılayamamakta ve çeşitli ülkelerden pamuk ithal etmektedir. Diyarbakır’da bu konuda büyük bir potansiyel vardır. Silvan Projesi’nin tamamen uygulamaya geçmesinden sonra sulanabilir tarım alanları 2,4 milyon dekara çıkmasıyla beraber Diyarbakır’da sulanan alanlardaki artışa bağlı olarak önemli oranda ekiliş ve üretim artışı olacaktır. Diyarbakır’da eğitimli genç nüfus oranının yüksek ve işçiliğin ucuz olması tarımsal konularda yatırım yapacaklar için önemli bir avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.