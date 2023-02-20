Diyarbakırlı iş adamı, şirketine ait birkaç aracı ve depolarını evlerini taşımak zorunda kalan depremzedelerin hizmetine sundu.

Diyarbakırlı iş adamı, şirketine ait birkaç aracı ve depolarını evlerini taşımak zorunda kalan depremzedelerin hizmetine sundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirden biri olan Diyarbakır’da hasarlı evlerinden çıkmak zorunda olan vatandaşlar, nakliye ve eşyalarını bırakacakları yer sorunu yaşadı. Duruma duyarsız kalmayan iş adamı Süleyman Yıldırhan, şirketlerine ait birkaç aracı ve boş olan depolarını mağdur vatandaşların hizmetine sundu. Yıldırhan, Diyarbakırlıların depremin ilk gününden itibaren hem kendi yaralarını, hem çevre illerdeki depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduklarını söyledi. Yıldırhan, şimdide boş deposu olan insanların kapılarını ihtiyaç sahibi depremzedelere açmaları çağrısında bulundu.

Depremin olduğu ilk günden bu yana nakdi ve ayni yardımlarının deprem süresince devam ettiğini belirten Yıldırhan, son zamanlarda bazı fırsatçıların nakliye ve kiralarında fahiş fiyatlar istediğini duyduklarını söyledi. Bu konuyla ilgili insanların ev eşyalarını geçici olarak depolayabilecekleri bazı alanlara ihtiyaçları olduğunu da tespit ettiklerini aktaran Yıldırhan, “Elimizde mevcut olan depo alanlarını bu şekilde evlerini taşıyıp depolamak isteyen insanların hizmetine sunduk. Depolama hizmeti dedikten sonra insanlarda nakliye ile ilgili de bir talep oluştu. Şirketimize ait birkaç aracımızı da nakliye hizmetlerine tahsis ettik” dedi.

Araçların yakıtları ve sürücüleri şirketleri tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara sunulduğunu kaydeden Yıldırhan, "Ben bu bağlamda şunu söylemek istiyorum. Elinde araç, gayrimenkul stoku, fazla iş yeri olan insanlar, insanların barınmaları, taşınmaları ve geçici olarak eşyalarını bırakabilmeleri için bu süreçte bu dayanışmayı göstermelerini talep ediyorum iş camiasındaki bütün arkadaşlarımıza” diye konuştu.

“İnsanların bu mağduriyetini fırsat çevirmeyin"

Diyarbakır’ın kadirşinas insanların yaşadığı bir memleket olduğunu aktaran Yıldırhan, “Diyarbakır insanı ilk günden bu yana enkaz altında henüz insanlar varken bile kendi yaralarını sarıp çevre illerdeki depremzedelere ulaşmaya çalıştı. Ulaştı, onlarca, yüzlerce yardım malzemesi tırlar ile Diyarbakır’dan sevk edildi. Aynı şekilde bu dayanışmayı şimdi evlerini terk etmek zorunda kalan kendi insanımız içinde göstermeyi buradan çağrı yapıyorum. Lütfen ev kiralarını, nakliye fiyatlarında fırsatçılık yapmayın. İnsanların bu mağduriyetini fırsat çevirmeyin” şeklinde konuştu.

Eşyalarını depoya taşıyan depremzedelerden Reşit Karakoç, yer bulamadıklarını ve buraya getirdiklerini söyledi. Karakoç, “Allah razı olsun. Ev bulsam yine taşıyacağım” dedi.