Diyarbakır’da düzenlenen bilim şenliğinde öğrenciler projelerini sergiledi. Sergide iki kız kardeşin Kızılelma ve Bayraktar gibi milli çalışmalardan ilham alarak yaptığı F22 maket savaş uçağı dikkat çekti.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünleri öğrencilere ilham olmaya devam ediyor. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda öğrenciler projelerini sergiledi. Projeler hakkında konuşan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Selahattin Balkan, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2023-2024 eğitim-öğretim yılında TUBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programlarına başvuru yapan 92 okulun sergisinin açıldığını söyledi. Şu anda 23 okulun 46 etkinliğiyle bilim şenliği yaptıklarını belirten Balkan, amaçlarının öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek ufuklarını açmak, bundan sonraki eğitim öğretim dönemlerinde daha güzel çalışmalara imza atmak olduğunu dile getirdi. Diyarbakır İl Müdürlüğü olarak TÜBİTAK çağrılarından 2204 A ve 2202 4B çağrılarına katılım sağladıklarını ifade eden Balkan, “2202 4A çağrısında bin 56 başvurumuz vardı, 14 tanesi bölge finaline katılım sağladı. Bölge finaline katılım sağlayan 14 başvurumuzdan 5 tanesi bölge derecesi alarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Türkiye finallerine katılan projelerimizden bir tanesi Türkiye birinciliği ödülü aldı. Yine 2204 4B projesinde 469 proje ile başvuru yaptık. 15 projemiz Türkiye finallerine katıldı. Türkiye finallerinde de bir projemiz birinci oldu” dedi.

“Öğrencilerimiz şu anda yerli ve milli sanayi için okullarımızda, bilim ve sanat merkezlerimizde bu anlamda ellerinden gelen çalışmaları fazlasıyla yapmaya çalışıyorlar” diyen Balkan, “Bu yıl TEKNOFEST’te de bir okulumuz Türkiye birincisi oldu. Her anlamda öğrencilerimizsı eğitim kalitesini artırabilmek adına Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kardeşi ile birlikte F22 maket uçaer yapan Zeynep Kaymaz, havacılık ve uzay bilimleri takımında geliştirdikleri maketin yaklaşık 10 bin liraya mal olduğunu kaydetti. Kaymaz, “10 kanal alıcı ve vericiye sahip. Uçabiliyor, fakat 1 kilonun üzerinde bir ehliyet sistemi gerektiği için şu an uçuş iznimiz yok, uçuramıyoruz. Havada ve yerde yönelmesini sağlayan kanatçıkları bir araya toplamış şekilde bulunduruyoruz. Denge ve iniş takımı ile sistemini yeniden tasarlayıp kurduk bu uçakta” diye konuştu.

“Kötü olmaksızın topluma yararlı bütün işlerde olmak istiyorum”

Haberlerden, dizilerden Türkiye’nin savunma teknolojisi alanında iyi bir yerde olduğunu gördüğünü belirten Kaymaz, “Bu bana ilham veriyor. İleride buradan gururla böyle uçakların benim elimden olmasını çok isterim. Bu alanda hareket etmeyi ve ilerlemeyi çok istiyorum. Kızılelma, Bayraktar, insansız hava araçları, bütün SİHA’lar ilgimi çekiyor. Kötü bir alanda, savaş anlamında değil, iyi, kötü olmaksızın topluma yararlı bütün işlerde olmak istiyorum. TEKNOFEST’in Diyarbakır’da olmasını çok isterdim. Çevre illerde olunca maalesef burada bile okuldan izin alıp geldim. Burada olsaydı daha rahat bir şekilde ulaşabilirdim. Bunun için daha rahat projeler yapabilirdim” ifadelerini kullandı.