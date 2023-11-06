Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, sokak hayvanları kedi ve köpeklere mama temini için harekete geçti.

Dernek Başkan Yılmaz Acu, mama fabrikası kurulumu için malzemeleri hayırsever bir iş adamından temin edeceğini belirtti. Yer temini için Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su ile görüşen Acu, en kısa zamanda yer talebinin karşılanacağı cevabını aldığını söyledi.

Acu, “Yıllardır sokak hayvanları için mücadele ediyorum. Kimi lokanta ve restoranların, kimi hastanelerin artık yemekleri ve kimi hayırseverlerinde mama desteği ile sokakta yaşayan hayvanlara 8 yıldan bu yana bakıyorum. Ancak bu yardımlar yetersiz kalıyor. Bende sokak hayvanları için Diyarbakır’da bir yem fabrikası kurmayı istedim. 6 aydan bu yana bu proje üzerinde çalışıyorum. Yer temini olduğu zaman fabrika için makinalar iş adamı Selçuk Altıntaş tarafından gönderilecek. Bu konuda da bizlerden desteğini esirgemeyen Altıntaş’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Yer temini için talebini Vali Su’ya ilettiğini belirten Acu, “Bana yardımcı olabileceklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi’ye durumu anlattı ve bana bu konuda yardımcı olunmasını, kuracağımız sokak hayvanları yem fabrikası için yer verilmesi talimatını verdi. Destek veren herkese çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.