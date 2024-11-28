Diyarbakırlı fanatik Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’ye söylediği şarkıyla destek oldu.

Sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’ye, Diyarbakır’dan destek geldi. Son dönemde ailesiyle de sıkıntılar yaşayan Icardi’ye, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, söylediği şarkıyla destek oldu.

İnşaat ustası Keskinkılınç, Galatasaray ve Mauro Icardi sevgisinden dolayı evini sarı-kırmızıya boyamış, üzerine de Icardi yazmıştı.