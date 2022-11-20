Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eğitmeni milli sporcu Hasan Zilan, Antalya’da yapılan WAKO Avrupa Kick Boks Turnuvasında altın madalya kazandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eğitmeni milli sporcu Hasan Zilan, Antalya’da yapılan WAKO Avrupa Kick Boks Turnuvasında altın madalya kazandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi spor kurslarında yer alan eğitmenler ve kursiyerler katıldıkları müsabakalarda derece elde etmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarında eğitmenlik yapan Hasan Zilan, WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası’na katıldı.
39 ülkeden 976 sporcunun katıldığı şampiyonada Zilan, 54 kiloda Büyük Erkekler K1 Style branşında Avrupa şampiyonu oldu
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