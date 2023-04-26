Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi, İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde bulunan 65 yaş üzeri bulunan vatandaşlar ile Aile Destek Merkezleri’nde meslek edindirme amaçlı açılan çeşitli kurslara katılan kadın kursiyerleri Kapadokya gezisinde buluşturdu.

Yenişehir Belediyesi, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve İkinci Bahar Millet Kıraathanelerinde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hazırladıkları proje ile 3 günlük Kapadokya turuna 100 kişi ile katıldı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci, yaşanan deprem felaketinden olumsuz etkilenen vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla gezi programı düzenlediklerini belirtti.

Beşikçi, “Kadın kursiyerlerimiz ve kıymetli büyüklerimiz, düzenlenen program ile Güvercinlik Vadisi, Asmalı Konak, Uç Hisarı Kalesi, Aşk Vadisi gibi birçok alanı gezip, bölgedeki turistik, tarihi ve kültürel alanları görme imkânı buldular” dedi.

Kapadokya gezi programına katılan 65 yaş üzeri vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, "Bizlere ülkemizin önemli tarihi mekânlarından olan yerleri ve bu güne kadar hiç görmediğimiz Kapadokya’yı görüp gezme imkânı sağlayan ve böyle bir fırsatı sunan Murat Beşikci’ye teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.