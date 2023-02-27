Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde faaliyet gösteren 22 kuaför ve berber, dernek çatısı altında Kahramanmaraş’ta çocuk, bay ve bayan her yaştan depremzedenin bakımını yaptı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde faaliyet gösteren 22 kuaför ve berber, dernek çatısı altında Kahramanmaraş’ta çocuk, bay ve bayan her yaştan depremzedenin bakımını yaptı.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, asrın felaketiyle her anlamda mağdur oldu. Afetten etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır, kendi yaralarını bir yandan sararken, bir yandan da durumu kötü olan diğer şehirler için seferber oldu.

Silvan ilçesinde faaliyet gösteren Kızılay koordinesinde berber ve kuaförler derneği, Kahramanmaraş’taki depremzedeler için seferber oldu. Koordineli olarak hareket eden 22 berber ve kuaför, burada çocuk, kadın-erkek, her yaştan depremzedenin kişisel bakımlarını iki gün boyunca üstlenerek yaptı.

Silvan Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Nur Mehmet Kürküt, daha önce buraya yaptıkları çalışmalar neticesinde kuaför ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Silvan Kuaförler Derneğiyle birlikte bu projeyi sağladıklarını belirten Kürküt, “İki gün boyunca depremzede bayan, bay ve çocukların kuaför ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.