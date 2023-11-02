Diyarbakır’ın yöresel lezzetleri ANFAŞ EXPO Center’da 12.düzenlenen Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) yerini aldı.

Antalya Ticaret Borası (ATB) tarafından ’Sizin oraların nesi meşhur?’ sloganıyla bu yıl 12’ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı Yörex, ANFAŞ Expo Center Fuar merkezinde gerçekleşti.

Diyarbakır’ın yöresel lezzetleri, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı öncülüğünde YÖREX Antalya Fuarı’nda yerini aldı.

Diyarbakır standında bulunan Diyarbakır Burma Kadayıfı, Karacadağ Pirinci, Badem Ezmesi, Diyarbakır Karpuzu, Diyarbakır Çöreği ve Diyarbakır Örgü Peyniri başta olmak üzere onlarca coğrafi işaretli ürünün tanıtılmasının sağlandığı fuarda ürünlerimiz yerli ve yabancı ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

Fuarı değerlendiren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, binlerce yıl kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Diyarbakır’ın bu zenginliğini yöresel ürünlere yansıttığını belirterek, “Birçok coğrafi işaret almış ve almaya aday olmuş ürünlerimizi kent bileşenleriyle birlikte fuarda tanıtıyoruz. Standımızda markalaşmış ve markalaşmaya aday ürünlerimiz ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor olması bizim açımızdan büyük bir memnuniyettir. Yöresel ürünlerimizin bilinirlik ağını bu tür fuar organizasyonları ile genişletmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen fuara; 116 oda ve borsa, 13 Kalkınma Ajansı, 200 firma ve 70 il yöresel ürünleriyle katıldı.