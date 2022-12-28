Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusu sonucu, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Diyarbakır’ın "Medeniyetler Kenti" olduğu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusu sonucu, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Diyarbakır’ın "Medeniyetler Kenti" olduğu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Diyarbakır’ın "Medeniyetler Kenti" olarak tescillenmesini değerlendiren, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Bağrında çağlar boyu yaşamış ve izlerini taşlara nakşetmiş 33 kavmin kültürel ve tarihsel değerleri ile kadim bir medeniyetler kenti olan Diyarbakır hinterlandı ile birlikte 12 bin 500 yıllık geçmişi ile de önemli bir kenttir. Adı ’Bereketli Hilal’ olarak literatüre giren yerleşik hayata ilk olarak kentimiz Çayönü sınırları içerisinde geçildiği, yabani buğday, mercimek ve baklagillerin yine ilk evcil hayvanların bu kent sınırları içerisinde kültüre alındığı bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır" dedi.

Yukarı Mezopotamya coğrafyasının en köklü geçmişe sahip olduğunu belirten Kaya, "Yaşamın kesintisiz binlerce yıldan bu yana süredurduğu Diyarbakır; dinler, diller, kimlikler ve kültürlerin başkentidir. Surları, camileri, medreseleri, kiliseleri, köprüleri ve daha birçok somut kültürel mirası ile UNESCO Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan kentimiz Diyarbakır; şimdi de ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillenmiş oldu. ‘Medeniyetler Kenti’ olarak tescillenmiş bir kent olarak, başta turizm sektörü olmak üzere, kentimiz ve coğrafyamızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli bir kazanım sağlayacak olan bu tescil oldukça önemlidir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu kentin bundan sonraki süreçte tanıtılması ve gelişimi için daha çok çaba sarf edeceğiz. Kentimize ve halkımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.