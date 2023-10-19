Diyarbakır’da zorlu şartlarda üretilen kışlık peynirler, havaların soğumasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı.

Besicilik kapasitesinin büyük olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üretilerek yurdun dört bir yanına gönderilen peynir, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk hava depolarından çıkarılarak tezgahlara konuldu.

İlkbahar aylarında büyük ve küçükbaş hayvanlardan sağılan sütlerden elde edilen örgü, lavaş, dil ve salamura peyniri, mayıs ayında soğuk hava depolarına atılıp ekim ayında ise çıkarılıyor. Kentin kırsal mahallelerinde zorlu şartlarda hazırlanan peynirler, havaların soğumasıyla depolardan çıkarılıp tezgahlara dizildi.

Sur ilçesindeki Peynirciler Çarşısı’nda 25 yıldır peynircilik yapan Aziz Günel, kış için hazırladıkları peynirleri Türkiye’nin dört bir yanına sattıklarını söyledi.

Kışlık peyniri kilosunun 180 TL olduğunu ifade eden Günel, “Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında peynirleri basıyoruz, sonra buzhaneye bırakıp şimdi de çıkartıyoruz. Kışlık peynirlerimiz çıktı. Yaptığımız peynirleri Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Şu anda peynirin kilosu 180 lira, daimi müşterilerimize 170 liraya veriyoruz. Örgü, lavaş ve dil peynirlerimiz var. Genelde örgü ve lavaş peyniri satılıyor. Peynirlerimizin çoğunu Çınar ilçesi, Mardin’in Mazıdağı ilçesi ve Bingöl’e bağlı köylerden getiriyoruz” dedi.