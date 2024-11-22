Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarındaki 11 kilometrelik kentin ilk bisiklet yolunda 8 yıl sonra yenileme çalışması başlattı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarında 2015 yılında yapılan, genişliği 3 metre, uzunluğu ise 11 kilometre olan kentin ilk bisiklet yolunda 8 yılın ardından yenileme çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında yolun zeminine boya ile bisiklet sembolleri çiziliyor, Türkçe ve Kürtçe yazılı levhalar yenileniyor.

Bisiklet sürüş konforu ve güvenliğini arttırmak amacıyla bakım ve onarım çalışmalarına devam eden ekipler, hava şartlarına bağlı olarak bisiklet yolunun silinen boyalarını da yeniliyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı, kent genelinde bisiklet yollarının daha estetik bir görünüme kavuşması için çalışmalara devam ediyor.