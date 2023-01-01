Diyarbakır’da 2023 yılının ilk dakikasında dünyaya gelen iki kız bebeğe Zeynep Lina ve Nisa ismi verildi. Vali Yardımcısı Selim Çomaklı yeni yılın ilk annesini ve bebeği ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

Diyarbakır’da 2023 yılının ilk dakikasında dünyaya gelen iki kız bebeğe Zeynep Lina ve Nisa ismi verildi. Vali Yardımcısı Selim Çomaklı yeni yılın ilk annesini ve bebeği ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

Diyarbakır’da 2023 yılının ilk dakikasında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde yılın ilk bebeklerini anneler kucaklarına aldı. 2 kız bebeğinin dünyaya gelerek Diyarbakır’ın ilk bebekleri ünvanını alan Nisa Yıldırım ve Zeynep Lina Petek Vali Yardımcısı Selim Çomaklı, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili OP. Dr. Süleyman Öden ziyaret etti.

Çeyrek altın hediye edildi

Bebeğin annesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve bebek ile annenin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Yardımcısı Çomaklı daha sonra çeyrek altın hediye etti.

“Yılın ilk bebeği, yılın ilk annesi”

İlk defa bebek sahibi olan Fatma Şimşek, mutlu olduğunu belirtti. Şimşek, “Rabbim isteyen herkese versin. Yeni yıl sağlık ve huzur getirmesini bebek isteyen herkese nasip etsin, o mutluluğu onlara yaşatır. Bebeğimizin cinsiyeti kız ismi ise Nisa” dedi.

Her yıl gelenek haline geldi

Vali Yardımcı Çokmaklı ise doğum yapan hastalar ile bir arada olup onları ziyaret ettiklerini belirterek, "Yeni yılın ilk saatlerinde Diyarbakır’da dünyaya gelen bebeklerimizi ve annelerini ziyaret ettik. Küçük bir hediyemizi takdim ederek vatana hayırlı evlat olmalarını diledik. Yeni yıl ülkemize, ilimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz” diye konuştu.