Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentin bu yıl ihracatta sağladığı yüzde 27,5 artış ile iller sıralamasında 45’inci sıraya yükseldiğini söyledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentin bu yıl ihracatta sağladığı yüzde 27,5 artış ile iller sıralamasında 45’inci sıraya yükseldiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2022 yılı verilerine göre Diyarbakır’dan dünyanın dört bir yanına 294 milyon 851 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Kaya, “2021 yılında 231 milyon 252 bin dolar olan Diyarbakır’ın ihracat rakamı, 2022 yılında yüzde 27,5’lik bir artış göstererek 294 milyon 851 bin dolar seviyesine çıktı. En fazla ihracat yapılan iller sıralamasında 2021 yılında 48’inci sırada yer alan Diyarbakır, bu yıl ihracatta sağladığı yüzde 27,5 artış ile iller sıralamasında 45’inci sıraya yükseldi” dedi.

“Irak’a ihracat yüzde 50’yi aştı”

Diyarbakır’ın en fazla ihracatı Irak’a yaptığını ifade eden Kaya, “Irak’a yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 8,5 oranında artarak 120 milyon 480 bin dolar seviyesine çıkmış. Irak’ı 28 milyon 379 bin dolar ile İran takip etti. Yaptığımız incelemelerde İran’a yapılan ihracatın büyük bir kısmında, İran üzerinden giden transitlerin Irak’a gittiğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise Habur Sınır Kapısı’ndaki uygulamalar ve Irak içerisinde yaşanan çifte vergilendirmeden kaynaklanmaktadır. Irak ve İran’dan sonra Çin, Tacikistan ve İsrail, Diyarbakır’ın en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülkedir” diye konuştu.

“2022 ihracat verilerinde en büyük artışlardan birinin de Rusya Federasyonu ile gerçekleştirildiğini gözlemliyoruz” diye Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

“2021 yılında Rusya ile yapılan ihracat 127 bin dolar iken, 2022 yılında bu rakam 9 milyon 927 bin dolar olarak gerçekleştirildi. Bu verilere baktığımızda ihracatçılarımız için Rusya Federasyonu pazarına girmelerini önemli bir gelişme olarak gözlemliyoruz. Kentimizin önemli ihracat potansiyeli olan Çin ile yapılan ihracat ise yüzde 38,5’luk düşüşle 25 milyon 881 bin dolar olarak gerçekleştirildi. Çin ile yapılan ihracatta yaşanan düşüş, özellikle ilimizdeki güçlü madencilik sektörünü etkilemiştir.”

DTSO Başkanı Kaya, “Sektörel olarak baktığımızda Diyarbakır, 2022 yılında en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe gerçekleştirmiş. 57 milyon 531 bin dolarlık pay ile kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada yer alırken, bunu 46 milyon 657 bin dolar demir ve demir dışı metaller, 40 milyon 144 bin dolar ile madencilik ürünleri izlemiş. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar 35 milyon 379 bin dolar ile dördüncü, elektrik ve elektronik ürünleri ise 24 milyon 68 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da 2022 yılında sektörel bazda yapılan ihracattaki önemli artışlara bakıldığında tekstilin gelişmesiyle birlikte hazır giyim ve konfeksiyon, su ürünleri ve hayvansal ürünler, yaş sebze ve meyve sektörlerinin ön plana çıkmakta olduğunu kaydeden Kaya, 2021 yılındaki ihracat verilerine göre 2022 yılında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 258, su ürünleri ve hayvansal ürünlerinde yüzde 1035, yaş sebze ve meyve ürünlerinde ise yüzde 375’lik bir artış yaşandığını dile getirdi. Diğer önemli bir gelişmenin de Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü üzerinden yapılan ihracat olduğuna değinen Kaya, “2021 yılında 28 milyon 380 bin dolar ihracat yapılırken, 2022 yılında yüzde 420’lik bir artış göstererek 144 milyon 835 bin dolar ihracat yapıldı. Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü ve Odamızın ortak çalışmasıyla önümüzdeki dönemler toplam ihracattaki rakamımızın gelişmesi için çaba sarf edeceğiz. İhracatımızın artması konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı Diyarbakır Gümrük Müdürüne ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.