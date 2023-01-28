Diyarbakır’ın Hani ilçesinde altyapı çalışmalarının ardından bölgeye geçici süreliğine taşımalı doğalgaz verilmeye başladı. İlçe sakinlerinin doğalgazın bölgeye gelmesiyle yaşadığı mutluluk gözlerine yansıdı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde altyapı çalışmalarının ardından bölgeye geçici süreliğine taşımalı doğalgaz verilmeye başladı. İlçe sakinlerinin doğalgazın bölgeye gelmesiyle yaşadığı mutluluk gözlerine yansıdı.

Hani Belediyesi tarafından gerçekleştirilen doğalgaz projesinin ilk etabı çerçevesinde ilçeye taşımalı doğalgaz montajı gerçekleştirildi. Böylelikle çalışma sonucunda bölgenin yüzde 30’una doğalgaz verildi.

İlçede yürütülen çalışmalar arasında doğalgaz projesinin önemli olduğuna değinen Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, evlere şu anlık taşımalı olarak giden doğalgazın yakın zamanda ana borudan çekileceğini söyledi.

Doğalgazın ana hattan alınması için 4-5 ay gibi bir sürenin gerektiğine dikkat çeken Lale, “İlçemizdeki evlerin ısınması için doğalgaz hızlı bir şekilde taşımalı olarak kuruldu. İnşallah kısa sürede doğalgazı tamamıyla ana borudan da çekeceğiz. İlçenin tamamıyla doğalgaza kavuşması için firmamız çalışıyor. Ama gazı ana hattan almak için 4-5 ay süre gerekiyor. Bu süre zarfından vatandaşımız taşımalı hattan ısınma yardımını alacak. Kısacası ilçemizin doğalgaz sorunu 1 yıl içerisinde kökten çözülecek” dedi.

İlçe halkının bölgeye doğalgaz çekileceğinin hayal bile edemediğini ifade eden Lale, “Doğalgazın çok yönlü faydası bulunmaktadır. Bunların başında kömür ve odun fiyatlarının yükselmesi geliyor. Öte yandan, ilçemizde ormanlarda kesilen ağaçların sayısı da azalacak. Bu yönden de bir nebze de olsun fayda sağlanacak. Doğalgaz özellikle ekonomik olarak da vatandaşımızın bütçesine uygun bir şekilde hitap etmektedir. İlçemizdeki evlerin yüzde 30’u doğalgaza kavuştu. Geri kalan evler de en kısa sürede doğalgaza kavuşacaktır. İlçe halkı doğalgazın ilçeye geleceğini hiç hayal dahi etmiyordu. Ama doğalgaz ilçemize geldikten sonra milletimiz şükranlarını sundu” diye konuştu.

Adıyaman’dan Hani’ye gelin olarak gelen Kübra Yılmaz, ilçeye doğalgaz çekilmeden önce kış aylarında zorlandığını belirtti.

Bebeklerinin doğduktan sonra ev içerisinde doğalgaz sayesinde tüm odaya çıkardığını söyleyen Yılmaz, “Evimizin doğalgazsız olması bizi çok zorluyordu. Özellikle bebek doğduktan sonra bu bizi biraz daha zorlamaya başladı. Doğalgazın gelmesiyle birlikte bebeğimizi sobalı olan tek bir odada değil de tüm odalara çıkarmaya başladım. En azından eskiye göre daha az hasta oluyoruz. Günümün çoğu özellikle mutfakta geçtiği için doğalgaz olmadığı zaman açıkçası hemen işim bitsin de odaya geçeyim niyetindeydim. Doğalgaz geldikten sonra evin içi yaz ayındaki sıcaklık gibi oldu” ifadelerine yer verdi.

İlçeye doğalgaz çekileceğinden umudunun olmadığını belirten Mensure Uçak ise soba kullandıkları dönemde evlerinin büyük olması hasebiyle ısınamadığını söyledi.

“Şimdi ellerim sıcak suda olduğu için pamuk gibi olmuş”

Uçak, “Doğalgazın ilçemize gelmesi çok güzel oldu. Biz bu günleri göreceğimize hiç inanmıyorduk. Mutfakta, banyoda, lavaboda çok şükür şimdi sıcak suyumuz bulunmaktadır. Özellikle ocağımızda doğalgaz ateşinin tütmesinden çok memnunum. Böyle rahatlığı rabbim öbür dünyada da bize versin. Ellerimde egzama olduğu için soğuk suya değdiği zaman çatlıyordu. Şimdi ellerim sıcak suda olduğu için pamuk gibi olmuş. Eskiden televizyonlarda doğalgazın evlere çekildiğini izliyorduk. O zaman kendi kendime keşke bizim de sıcak suyumuz, evimizin tamamı ısınsa diyordum. Şimdi çok şükür bize de nasip oldu” ifadelerinde bulundu.