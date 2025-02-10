Diyarbakır’ın Ergani ve Dicle ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kenttin yüksek kesimli ilçelerinden olan Ergani ve Dicle’de sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Vatandaşlar, kısa süreli yağışa sevindi.

Vatandaşlardan Ali Şargüler, geç kalınmış bir yağış olduğunu belirterek, "Daha erken yağsaydı daha iyi olurdu. Kar yağmasaydı yalancı bahar yaşayacaktık. Bütün ağaçlar tomurcuk açmak üzereydi. Bundan sonra yağmış olsaydı meyve alamayacaktık. Kar, toprağın bereketidir. İnşallah devam eder" dedi.