Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Dernekler Federasyonu işbirliğiyle kentin kültürünü, gastronomisini ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla İstanbul’da “Diyarbakır Tanıtım Günleri” başladı.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Dernekler Federasyonu işbirliğiyle kentin kültürünü, gastronomisini ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla İstanbul’da “Diyarbakır Tanıtım Günleri” başladı.

Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen ve 3 gün sürecek ‘Diyarbakır Tanıtım Günleri’ ziyaretçilere kapılarını açtı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, tanıtım günlerinin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Su, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul’da Diyarbakır Tanıtım Günleri’ni başlatmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Diyarbakır’ın tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını hatırlatan Vali Su, On Gözlü Köprü, Malabadi Köprüsü, Beşinci Harem-i Şerif’in olarak nitelendirilen Ulu Cami gibi birçok tarihi mekâna sahip olduğunu ifade etti.

Kentteki eserlerin önemine dikkat çeken Su, “Diyarbakır, tarihi Gazi Köşkü’nden Zerzevan Kalesi’ne, Mithras Tapınağı’ndan Dört Ayaklı Minaresine, kiliselerden diğer tarihi konaklarına kadar birçok önemli eseri içinde barındıran çok özel ve güzel bir şehrimiz. Tüm bu güzelliklerin yanında bunları en güzel şekilde tanıtan ve bunları insanlığa en güzel şekilde sunmayı kendine bir kadirşinaslık olarak gören, insan sevgisiyle dolu, misafirperver, çok değerli Diyarbakırlı hemşehrilerimiz var. Evet, Diyarbakır’ı bütün bunlar oluşturuyor ama tüm bunları da Diyarbakırlı hemşehrilerimiz canlı olarak tutuyor ve tarihten günümüze, günümüzden de geleceğe taşıyor” dedi.

Konuşmasının ardından Su, davetliler ve katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından kurulan stantları gezen Vali Su, ziyaretçilerle yakından ilgilendi, ikramlarda bulundu.

Vali Su’ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Dernekler Federasyon Başkanı İbrahim Yalçıntepe ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri eşlik etti.