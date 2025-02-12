Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Çınar Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda bölgemizde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve güvenliğinizi sağlamak amacıyla, listede belirtilen mahalle ve mezralarda yer alan okullarımız 12 Şubat 2025 Çarşamba günü tatil edilmiştir. Tatil edilen yerlerdeki engelli ve hamile kamu çalışanlarımız, idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.