Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup’ta yer alan Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor ve Yenişehir Belediyespor, Pazar günü saat 13.00’de Seyrantepe Spor Tesisleri’nde karşı karşıya gelecek. İki takım da zorlu karşılaşma öncesinde 11 puana sahip.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup’ta yer alan Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor ve Yenişehir Belediyespor, Pazar günü saat 13.00’de Seyrantepe Spor Tesisleri’nde karşı karşıya gelecek. İki takım da zorlu karşılaşma öncesinde 11 puana sahip.

Bir yandan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bağlar Belediyespor, diğer yandan yine 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Yenişehir Belediyespor. 11 puana sahip olan Diyarbakır’ın iki takımı, Pazar günü saat 13.00’de Seyrantepe Spor Tesisleri’nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada görev yapacak hakemler de açıklandı. Maçın orta hakemlik görevini Gümüşhane bölgesinden Cem Çubukçu yerine getirecek.

Son iki maçını galibiyetle kapatarak puan cetvelinde çıkışa geçen Bağlar Belediyespor, pazar günkü derbiden de galibiyetle ayrılarak bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanmak istiyor.

Takım olarak maça hazır olduklarını belirten Bağlar Belediyespor teknik sorumlusu Cihan Çetin, centilmence geçmesini istedikleri maçı kazanmak istediklerini belirtti. Çetin, ”Sakat ve cezalı oyuncumuz bulunmuyor. Sahaya tam kadro çıkacağız. Rakibimize de saygımız sonsuz. Neticede onlar da başarılı bir sezon geçiriyor. Diyarbakır’a yakışan bir mücadele olmasını diliyorum. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Bunun için sahada elimizden geleni yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.