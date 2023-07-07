Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Gastro İnovasyon Merkezi Projesi çerçevesinde 4 yıllık Gastronomi ve Yöresel Ürünler Eylem Planı hazırlandı.

DTSO tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kalkınma ajansı desteğiyle yürütülen Gastro İnovasyon Merkezi Projesi çerçevesinde Diyarbakır’ın 4 yıllık gastronomi ve eylem planı, Yerküre Kooperatifi tarafından hazırlanan raporla kentin gastronomi alanındaki kültürel değerlerinin korunması, sürdürülmesi ve turizme kazandırılmasına hedefleniyor. Eylem planı hakkında bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak “10 bin yıl önce tarım devriminin gerçekleştiği ve yerleşik hayata geçilen ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çayönü, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve dünyanın en ünlü şehir bahçelerinden biri olan Hevsel Bahçeleri ve Suriçi’nde eski şehre entegre geleneksel mutfağı ile Diyarbakır, yüzyıllardır gastronomi kültürü ile ünlüdür. Tarihi kültürel varlıkları, kültür ve inanç değerleri ile önemli bir turizm merkezi olan Diyarbakır gastronomi turizminin de önemli bir merkezi olmaya aday. Tarihten bugüne gelen gastronomi kültürünün korunması, sürdürülmesi ve turizme kazandırılması da temel hedeflerimizden biridir. Eylem planı kır-kent ilişkisinin dinamik olduğu ilimizde eko-turizmin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir gastronomi için yerel kapasitenin oluşturulması, restoranlarda gastro-sunum, tarihten bugüne kadar gelen güçlü belleğin ve zengin hikayelerin korunması, güzel fikirlere ilham vermesi ve etkili bir coğrafi işaret sisteminin geliştirilmesine odaklanıyor. Tarımsal ve hayvansal üretimin güçlü olduğu kentte bu alandaki kadim bilgiyi, kültürel değerleri geleceğe taşıyacak mekanizmaların kurulmasını öngörüyor. Bunun için yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, eylem planı için yapılan saha çalışmalarında ve görüşmelerde de öne çıkıyor” dedi.

Tayınlamak, eylem planında kentte 2 yıllık ve 4 yıllık süre zarfında gastronominin geliştirilmesi için uygulanabilecek politika ve projelere yer verildiğini belirterek, yerel kurumlar işbirliğinde yapılacak çalışmalar ile gastronomi değerlerinin en iyi şekilde sunumu, yöresel ürünlerin katma değer oluşturacak şekilde işlenmesi ve kültürel alanda oluşturulmasının geliştirilmesi eylem planının temel çıktıları olacağını kaydetti.