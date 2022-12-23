Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Hazro İlçesine bağlı Bayırdüzü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Çemisalat kaynağının boruları yenileriyle değiştirildi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Hazro İlçesine bağlı Bayırdüzü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Çemisalat kaynağının boruları yenileriyle değiştirildi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün tüm ilçelerde devam eden yatırımları çerçevesinde hizmetleri devam ediyor. Bu sayede ilçelerin altyapı sorunları çözülüyor, vatandaşlar kesintisiz ve temiz içme suyuna kavuşuyor.

Hazro ilçesine bağlı Bayırdüzü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Çemisalat kaynağından Hazro, Silvan ve Bismil ilçelerine ait toplam 67 üniteye su temin edildi. 112 kilometrelik şebeke hattında, su alamayan ünitelerin sebeplerini ve çözüm yollarını araştırmak, ve tüm ünitelere kesintisiz su teminini sağlamak üzere Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılmıştı.

Silvan ilçesi Darköprü Mahallesinde devam eden DİSKİ çalışmaları ile Hazro, Silvan ve Bismil içme suyu şebeke hattı yenileme çalışması çerçevesinde eski ve yetersiz kalan borular yenileriyle değiştirip kesintisiz ve temiz içme suyuna kavuştu. Bu çerçevede Silvan İlçesi Darköprü Mahallesinde 385 metre hat döşemesi gerçekleştirdi.

Kırsal mahallerde kesintisiz ve sağlıklı su temini için ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını aktaran DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, DİSKİ’nin hem kent merkezi hem de kırsal mahallelerde büyük yatırımları gerçekleştirmeye devam edeceğini söyledi.