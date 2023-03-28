Diyarbakır’ı, Türkiye şampiyonasında 1071 Malazgirt Anadolu Lisesi temsil edecek.

Diyarbakır’da 32 takımın katılımıyla yapılan liselerarası futbol müsabakalarında A kategorisinde ilk 3 arasına giren 1071 Malazgirt Anadolu Lisesi ekibi, yeni kurulmasına ve grubunda kendisinden yaşça daha büyük takımlar olmasına rağmen önemli bir başarıya imza attı.

Takımın teknik sorumluluğunu yapan eski futbolcu ve beden eğitimi öğretmeni Zafer Gördük, yeni kurulan bir okul olmalarına rağmen önemli bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

“Hedefimiz Türkiye finallerine katılmak”

Yeni kurulmuş bir lise olduğu ve lise son sınıf olmadığı için diğer takımlara göre yaş konusunda dezavantajları olduğunu belirten Gördük, “Buna rağmen büyük başarıya imza attık. Tüm öğrencilerimi tebrik ederek bu başarıyı yeni kurulmasına rağmen büyük işler başaran okulumuzun yönetici ve eğitimci kadrosuna armağan ediyoruz. Diyarbakır’ı temsil etme hakkı kazandık. 7 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan takımımız 32 gol atıp sadece 6 gol yedi. Bölge şampiyonası 8 Nisan’da Muş’ta yapılacak. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye finallerine kalmaktır, bunu da başaracak inanca sahibiz” dedi.