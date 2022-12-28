Diyarbakır’da "Hiko Baba" adıyla meşhur olan sosyal medya fenomeni Hikmet Ulucan, dünyaca sevilen bir yüz oldu. Sadece sevilmesiyle kalmıyor, Diyarbakır’ın da dünyaya tanıtılmasında aracı oluyor.

Diyarbakır’da "Hiko Baba" adıyla meşhur olan sosyal medya fenomeni Hikmet Ulucan, dünyaca sevilen bir yüz oldu. Sadece sevilmesiyle kalmıyor, Diyarbakır’ın da dünyaya tanıtılmasında aracı oluyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki "Hiko Baba" olarak tanınan Hikmet Ulucan, zihinsel engellidir. Hiko Baba’nın hastalığı mikrosefalidir. Mikrosefali, anne karnında bebeğin beyninin tam gelişememesiyle baş ve çevresindeki fiziksel değişiklikler normal ölçüler ile karşılaştırıldığında, standart ölçüye göre daha küçük olan nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu hastalığın tedavisi olmamakla birlikte yaşam boyu süren bir hastalıktır.

Gittiği her yerde neşeyle karşılaşan Hiko Baba’nın hayranları onu yalnız bırakmıyor. Kimisi kendisine bir şeyler ikram ederken kimisi de fotoğraf çekiniyor. Hiko Baba’nın sürekli destekçisi olan mahalle arkadaşı Kadir Çekim ise, kendisine hem abilik hem de arkadaşlık yapıyor.

30 seneden fazla Hiko Baba ile aynı mahallede ikamet ettiğini söyleyen Çekim, Hiko Baba’nın dünyaca ünlü bir isim hale geldiğini söyledi.

Hiko Baba’nın hastalığından bahseden Çekim, “Hikmet mikrosefali hastasıdır. Tıpta anne karnında beynin gelişmemesiyle birlikte oluşan bir hastalıktır. Bu hastalık, bebeğin baş çevresinin olması gerekenden küçük olması sonucu ortaya çıkan bir nörolojik hastalıktır. Anne karnında yeterli büyümeyi sağlayamayan bebeklerin doğum sonrası kontrollerde fark edilmesiyle ortaya çıkıyor” dedi.

"Hikmet’in dünyaya tanıtılmasında sosyal medyanın aracı olması en büyük etkendi"

Hiko Baba’nın engelinin anlama kapasitesine engel olmadığını belirten Çekim, “Hikmet’e bir şeyler söylediğimiz zaman bizi anlıyor. Ama kendini fazla ifade edemiyor. Çok şükür biz de onu yalnız bırakmıyoruz. Diyarbakır halkı daha önce de onu sevip sayıyordu. Hiko Baba sadece Diyarbakır değil, dünya genelinde sevilen bir simadır. Hikmet’in dünyaya tanıtılmasında sosyal medyanın aracı olması en büyük etkendi. Namı her tarafa yayıldı. İsmini bilmediğim ülkelerden Hiko Baba’nın sosyal medya sayfasına mesaj geliyor. Özellikle de buraya gelen turistlerle tarihi yerleri çok gezeriz. Hem Hikmet’i görüyorlar hem de geziye eşlik ediyoruz. Sosyal medyadan zaten Diyarbakır’ı görmeleri için çoğu yabancıyı davet ediyorum. Almanya, Amerika, İngiltere, İsviçre daha ismini saymadığım birçok ülkeden misafirlerimiz geldi” ifadelerinde bulundu.

"Hikmet günde yaklaşık 500 fotoğraf çektiriyor"

Son olarak yetkililerden Hiko Baba’ya yardım edilmesi talebinde bulunan Çekim, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hikmet gün içerisinde evden çıktığı zaman merkez Yenişehir ilçesinde takıldığı bir kıraathane var, oraya gidiyor. Ben de kendisine eşlik ediyorum. Planımızı yapıp daha artık geziyoruz. Özellikle gezdiğimiz esnada çoğu kişi kendisiyle fotoğraf çektirmek istiyor. Bu sebepten ötürü bunalıma giriyor. Bir de öyle herkesle fotoğraf çekmiyor. Çocuk ve kadınlarla çoğu zaman fotoğraf çektiriyor. Hikmet günde yaklaşık 500 fotoğraf çektiriyor. Hikmet Baba’nın gideri çok olduğu için yetkililer de destek çıkmalı bence. Sonuçta Hikmet sadece bizim tanıdığımız değil. Hikmet Baba’dan yalnızca 1 kişi var. Daha da olmaz.”

Diyarbakır’da esnaflık yapan Mahmut Delen ise, “Hikmeti eski zamandan bu yana tanırım. Çok sevdiğim bir insan. Keşke bütün insanlar böyle saf ve temiz olsa. Kadir abimiz sağ olsun Hikmet’e sahip çıkıyor. Hikmet’in de dükkanıma gelmesi beni mutlu ediyor. Özellikle Hikmet’in çocuklara olan sevgisi benim için üst düzey bir duygu. Mesela biz bazen fotoğraf çekelim diyoruz izin vermiyor ama çocuklar onun için vazgeçilmez” dedi.