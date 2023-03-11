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Büyükşehir Belediyesi, daha önce görevlendirdiği 22 kişilik teknik ekiple, Hatay’da kurulan çadır ve konteyner kentlerdeki elektrik çalışmalarına destek vermişti. Büyükşehir Belediyesinin, depremde zarar gören şehirlere desteğini sürdüreceği belirtildi.

Sabah erken saatlerde Hatay’a doğru hareket eden ekip, AFAD koordinasyonda belirlenen noktalarda çalışma yürütecek.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören kentlerde personel desteği ile çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, inşaat ve kaynak ustalarından oluşan 7 kişilik ekip ile Hatay’daki çalışmalara katılacak.

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